В «Крыльях» уточнили, при каких условиях могут рассчитывать на Писарского

Замгендиректора самарцев Руслан Пименов объяснил: отношения между «зелено-бело-синими» и 29-летним форвардом поменяются, если игрок оспорит дисквалификацию.
Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года (из них 3 — условно) после инцидента со ставкой на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (12+). В тот момент нападающий «Крыльев Советов» был в аренде у «барсов».
При этом футболист попытался договориться о тренировках на базе волжан. Но руководству самарцев такая идея не понравилась.
«Как мы можем на него рассчитывать, если его дисквалифицировали? А через год у него закончится контракт», — заявил замгендиректора «КС» Руслан Пименов.
В разговоре с «Матч ТВ» уточнил, при каких обстоятельствах изменится отношение к Писарскому:
«Если выиграет апелляцию. Пока не можем на него рассчитывать».
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