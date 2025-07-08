Россиянам назвали стадии опасных тепловых заболеваний

Собеседница издания рекомендует в случае перегрева охлаждать тело, а не руки и ноги, иначе приток крови к конечностям из-за сокращения мышц будет нарушен. Лучший выход, по мнению Березкиной, — лечь в ванну с прохладной водой. Также она посоветовала не забывать употреблять достаточное количество воды, а именно не менее 1,8 литра в день. Пить ее надо постоянно в течение дня, добавила специалист.