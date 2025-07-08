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В РФ онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки

После удаления пользователем банковской карты из личного кабинета платформа не сможет автоматически списывать с неё деньги.

Источник: Аргументы и факты

Россиянам обещают усиленную защиту от несанкционированных списаний денег при использовании онлайн-сервисов. Правительство одобрило изменения в закон «О защите прав потребителей», которые направлены на регулирование цифровых подписок, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект уже получил одобрение профильной комиссии по законопроектной деятельности.

Одним из главных нововведений станет ужесточение требований к онлайн-платформам в части работы с банковскими картами. В частности, предполагается ввести прямой запрет на списание денег с банковского счёта или электронного кошелька, если пользователь ранее отказался от услуги. Это означает, что после удаления карты из личного кабинета платформы больше не смогут продолжать автоматические платежи.

Адвокат Даниил Черных-Аипов прокомментировал инициативу, отметив, что цель законопроекта — установить чёткие правила в сфере цифровых сервисов, работающих по модели подписки с регулярной оплатой.

Кроме того, документ закрепляет за потребителями право на блокировку ранее сохранённых платёжных реквизитов, а также возможность выбрать единственный счёт, с которого будут разрешены списания. Поставщики услуг будут обязаны технически обеспечить такую настройку.

Инициатива получила поддержку на фоне растущего числа жалоб со стороны пользователей, которые сталкивались с продолжением списаний даже после отключения услуг. Подобные случаи чаще всего происходили на видеоплатформах, в музыкальных сервисах, а также в приложениях для чтения книг.

В рамках новых требований компании будут обязаны пересмотреть принципы обработки платёжных данных, чтобы исключить несанкционированный доступ и списания. За несоблюдение норм предусмотрены административные меры.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 10 тысяч рублей за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.