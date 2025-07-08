В РФ онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки

Одним из главных нововведений станет ужесточение требований к онлайн-платформам в части работы с банковскими картами. В частности, предполагается ввести прямой запрет на списание денег с банковского счёта или электронного кошелька, если пользователь ранее отказался от услуги. Это означает, что после удаления карты из личного кабинета платформы больше не смогут продолжать автоматические платежи.