Сразу 15 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 8 июля. Задержки составляют от пяти минут до двух часов. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, не по расписанию прилетят самолеты из Благовещенска, Норильска, Владивостока, Горно-Алтайска, Иркутска, Казани, Худжанды, Бишкека, два из Нового Уренгоя, два из Сочи, а также два из столичного аэропорта Домодедово и один из Шереметьево.
Кроме того, был отменен один рейс на прилет из Санкт-Петербурга.