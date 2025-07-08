15 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 8 июля

Так, не по расписанию прилетят самолеты из Благовещенска, Норильска, Владивостока, Горно-Алтайска, Иркутска, Казани, Худжанды, Бишкека, два из Нового Уренгоя, два из Сочи, а также два из столичного аэропорта Домодедово и один из Шереметьево.