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15 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 8 июля

А еще один рейс был отменен.

Источник: Комсомольская правда

Сразу 15 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 8 июля. Задержки составляют от пяти минут до двух часов. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Так, не по расписанию прилетят самолеты из Благовещенска, Норильска, Владивостока, Горно-Алтайска, Иркутска, Казани, Худжанды, Бишкека, два из Нового Уренгоя, два из Сочи, а также два из столичного аэропорта Домодедово и один из Шереметьево.

Кроме того, был отменен один рейс на прилет из Санкт-Петербурга.