Бывшему замглавы Минобороны Попову выдвинули новые обвинения

«Следствием установлено, что в 2022—2024 гг. бывший заместитель Министра обороны России Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в Парке “Патриот”, похитили более 25 млн рублей», — сказано в сообщении СК в telegram-канале. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.