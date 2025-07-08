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Россиянам рассказали об эффективном способе сэкономить на ЖКУ

Сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) можно благодаря умным системам, интегрированным с инфраструктурой здания. Об этом во вторник, 8 июля, рассказала операционный директор Елена Фенич.

Сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) можно благодаря умным системам, интегрированным с инфраструктурой здания. Об этом во вторник, 8 июля, рассказала операционный директор Елена Фенич.

По ее словам, порядка 20 процентов россиян сталкивались с непредсказуемыми счетами, причиной которых становилась некорректная работа изношенных систем учета.

Новые системы учета, которые специалисты устанавливают сразу на весь дом, позволяют избежать каких-либо недочетов. Они полностью осуществляют контроль над фактическим потреблением и оперативно выявляют утечки и неисправности.

Тепло- и водомеры современных моделей работают исправно порядка 10 лет — при том, что они окупаются за два-три года. Например, в одном из жилых домов с 500 квартирами установка системы учета сократила затраты на 18 процентов, передает News.ru.

Недавно заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») сообщил, что в России ожидается последовательное снижение темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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