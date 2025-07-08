Генпрокуратура проверит скачки цен на такси в Ростове во время сбоев интернета

В Ростовской области проверят жалобы на скачки цен во время перебоев мобильного интернета. Масштабную проверку запланировали в Генпрокуратуре России.
— Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание уделят возможности сговора о повышении стоимости услуг, — прокомментировали в федеральном ведомстве.
По итогам проверки примут меры реагирования.
Напомним, ранее на повышение стоимости такси и нестабильную работу приложений во время сбоев мобильного интернета пожаловались жители Ростова-на-Дону. Кроме того, о сложностях заявили и сами ростовские водители. По их словам, при отсутствии интернет-связи работать приходится почти вслепую, без навигаторов.