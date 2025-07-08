Генпрокуратура проверит скачки цен на такси в Ростове во время сбоев интернета

Напомним, ранее на повышение стоимости такси и нестабильную работу приложений во время сбоев мобильного интернета пожаловались жители Ростова-на-Дону. Кроме того, о сложностях заявили и сами ростовские водители. По их словам, при отсутствии интернет-связи работать приходится почти вслепую, без навигаторов.