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Генпрокуратура проверит скачки цен на такси в Ростове во время сбоев интернета

Агрегаторов такси и перевозчиков проверят на Дону из-за скачков цен во время сбоев интернета.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проверят жалобы на скачки цен во время перебоев мобильного интернета. Масштабную проверку запланировали в Генпрокуратуре России.

— Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание уделят возможности сговора о повышении стоимости услуг, — прокомментировали в федеральном ведомстве.

По итогам проверки примут меры реагирования.

Напомним, ранее на повышение стоимости такси и нестабильную работу приложений во время сбоев мобильного интернета пожаловались жители Ростова-на-Дону. Кроме того, о сложностях заявили и сами ростовские водители. По их словам, при отсутствии интернет-связи работать приходится почти вслепую, без навигаторов.

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