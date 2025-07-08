Плесень и крысы: дети в европейской стране оказались почти на «диккенсовском уровне бедности»

Дети в Англии живут в условиях «почти диккенсовского уровня бедности», когда лишения стали нормой, заявляет тамошняя уполномоченная по делам детей, настаивая на том, что ограничение на пособие на двоих детей должно быть отменено.
Дети рассказали, что им не хватает воды в душе, крысы прогрызают стены, а в спальнях растет плесень, и это лишь некоторые из примеров, приведенных в отчете о «кризисе трудностей», охватившем Англию, пишет The Guardian.
Рейчел де Соуза сказала, что с тех пор, как она стала уполномоченным по делам детей четыре года назад, она заметила значительные изменения в том, как несовершеннолетние рассказывают о своей жизни, и что «проблемы, которые традиционно считались проблемами “взрослых”, теперь остро ощущаются детьми».
«Дети рассказывали душераздирающие истории о трудностях, причем некоторые из них жили на почти диккенсовском уровне бедности», — сказала она. «Они говорят не о “бедности” как об абстрактном понятии, а о том, что у них нет вещей, которые большинство людей считают основными: безопасного дома, в котором нет плесени, сырости и крыс, достаточно большой кровати, на которой можно вытянуться, “роскошной” еды, такой как бекон, места, где можно делать домашнюю работу, отопление, уединение в ванной и возможность помыться, приход друзей и отсутствие необходимости часами добираться до школы».
В докладе говорится, что «вызывает глубокую обеспокоенность то, как часто дети, по-видимому, воспринимают эти неадекватные ситуации как норму или имеют тревожно заниженные ожидания относительно того, на что они имеют право».
Де Соуза сказала, что в «одном из самых богатых обществ в мире» людям, стоящим у власти, «должно быть стыдно за то, что дети растут, зная, что их будущее определяется их финансовыми обстоятельствами».
Согласно последним данным, по состоянию на апрель 2024 года в Великобритании рекордные 4,5 миллиона детей жили в бедности. Принятие лейбористами основной стратегии борьбы с детской бедностью отложено как минимум до осени, поскольку они сталкиваются с растущим давлением в связи с необходимостью отмены лимита на двух детей для получения универсального кредита.
В воскресенье министр образования заявил, что недавний поворот правительства к изменениям в сфере социального обеспечения затруднит реализацию политики, усилив опасения, что она может не быть включена в стратегию.
«Решения, которые были приняты на прошлой неделе, действительно усложняют принятие решений в будущем», — сказала Бриджит Филлипсон в интервью программе Би-би-си «Воскресенье с Лорой Куэнсберг».
Ограничение, вступившее в силу при консерваторах в апреле 2017 года, ограничивает налоговые льготы на детей и универсальные льготы для первых двух детей в большинстве семей. По оценкам Группы по борьбе с детской бедностью, из-за этого ограничения 109 детей ежедневно оказываются за чертой бедности.
Институт финансовых исследований подсчитал, что отмена этой политики обойдется правительству примерно в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов в год и выведет 500 000 детей из относительной бедности.
Де Соуза прихнает, что «быстрого решения проблемы детской бедности не существует», но «совершенно очевидно, что любая стратегия борьбы с детской бедностью должна основываться на отмене лимита в два ребенка».
В докладе комиссара, основанном на опыте 128 детей в возрасте от шести до 18 лет по всей стране в период с января по март этого года, отмечается целый ряд проблем, включая отсутствие доступа к качественной и здоровой пище, а также проживание в стесненных и плохих условиях.
Де Соуза также призвала, чтобы детские пособия не отставали от растущих цен.
Отвечая на доклад, Пол Уайтман, генеральный секретарь профсоюза школьных руководителей NAHT, сказал, что учителя «все чаще используют продовольственные банки и пункты обогрева, предоставляют талоны на питание и даже предлагают воспользоваться услугами прачечной, но в этом нет необходимости, и школы не могут устранить все основные причины детской бедности».