Плесень и крысы: дети в европейской стране оказались почти на «диккенсовском уровне бедности»

«Дети рассказывали душераздирающие истории о трудностях, причем некоторые из них жили на почти диккенсовском уровне бедности», — сказала она. «Они говорят не о “бедности” как об абстрактном понятии, а о том, что у них нет вещей, которые большинство людей считают основными: безопасного дома, в котором нет плесени, сырости и крыс, достаточно большой кровати, на которой можно вытянуться, “роскошной” еды, такой как бекон, места, где можно делать домашнюю работу, отопление, уединение в ванной и возможность помыться, приход друзей и отсутствие необходимости часами добираться до школы».