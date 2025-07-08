Волгоградские эксперты проверили безопасность ранних арбузов

На волгоградских прилавках появились первые арбузы. Но прежде чем насладиться сочной мякотью, стоит убедиться в их безопасности. Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» уже провели необходимые проверки, чтобы гарантировать качество первых полосатых ягод, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на экспертов.
— В нашу лабораторию на проверку поступили первые пробы арбуза. Специалисты провели 12 исследований и проанализировали их на наличие нитратов, остаточного количества пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, ГМО растительного происхождения и сальмонеллы, — отметила заведующий испытательной лабораторией Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Елена Яркова.
К радости любителей арбузов, в продукции, выращенной в Быковском районе Волгоградской области, никаких отклонений от нормы не нашли. Стоит отметить, что первые арбузы на волгоградских прилавках — гости из Узбекистана, Дагестана и Калмыкии. Местные бахчевые культуры созревают позже, массово поступая в продажу лишь в конце июля — начале августа. Волгоградские арбузы выращиваются в открытом грунте, с помощью природного полива и без использования химических удобрений, поэтому они особенно ценятся за свой натуральный вкус.
И хотя первые арбузы уже прошли проверку, эксперты рекомендуют не торопиться с покупкой и дождаться августа, когда появятся полностью созревшие местные ягоды, прошедшие строгий контроль качества в аккредитованных лабораториях. А еще лучше — избегать приобретения арбузов в сомнительных местах, особенно вдоль автомобильных трасс.