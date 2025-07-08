Волгоградские эксперты проверили безопасность ранних арбузов

К радости любителей арбузов, в продукции, выращенной в Быковском районе Волгоградской области, никаких отклонений от нормы не нашли. Стоит отметить, что первые арбузы на волгоградских прилавках — гости из Узбекистана, Дагестана и Калмыкии. Местные бахчевые культуры созревают позже, массово поступая в продажу лишь в конце июля — начале августа. Волгоградские арбузы выращиваются в открытом грунте, с помощью природного полива и без использования химических удобрений, поэтому они особенно ценятся за свой натуральный вкус.