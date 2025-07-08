17-летний вратарь Николай Мурашов пополнил состав тольяттинской «Ладьи»

Клуб заключил с голкипером двустороннее соглашение на три сезона.
Николай Мурашов — выпускник подмосковной «Балашихи». Ее ворота защищал в Первенствах Москвы среди хоккеистов 2008 года рождения и юниоров (U18). Всего в его активе 40 игр.
«Также голкипер в марте 2025 года дебютировал в МХЛ в составе “Русских Витязей”, отыграв полный матч со “СКА-Юниором”», — добавили в «Ладье».
До этого рассказывали, что молодежка «автозаводцев» подписала контракт с с 17-летним воспитанником Сергеем Захаровым. Тоже на три сезона. Ранее выступал за «Ладу-ЮХЛ» на первенстве ПФО.
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