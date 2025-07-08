Не только Тихвинская икона Божией Матери: какие праздники отмечают 9 июля 2025, что нельзя делать

Собирать землянику, особенно утром — считалось, что первая собранная ягода защитит от болезней на весь год Умываться росой с земляничных листьев — для красоты и молодости Заваривать чай из листьев земляники — для укрепления иммунитета Класть лист земляники в карман, особенно если планируете одолжить деньги — считалось, что это принесет финансовую удачу Работать в огороде и проверять ульи, так как этот день считался благоприятным для сбора первого медаПечь выпечку с земляникой — для привлечения в дом уюта и достатка.