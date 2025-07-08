Не только Тихвинская икона Божией Матери: какие праздники отмечают 9 июля 2025, что нельзя делать

День Тихвинской иконы Божией Матери отмечают 9 июля 2025.
Среда, 9 июля 2025 года, будет отмечена целым созвездием праздников — от глубоко почитаемых православных дат до забавных международных торжеств. В середине лета верующие будут чтить Тихвинскую икону Божией Матери, любители природы отправятся за земляникой в день Давида Земляничника, а сладкоежки смогут насладиться сахарным печеньем в свой «профессиональный» день. Подробнее об истории праздник и их традициях — в материале URA.RU.
Православный праздник 9 июля 2025.
Тихвинская икона Божией Матери.
Главным православным праздником 9 июля является празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери. По преданию, эта святыня была написана самим апостолом и евангелистом Лукой еще при земной жизни Богородицы. На протяжении веков икона хранилась в Иерусалиме, затем была перенесена в Константинополь, где для нее построили Влахернский храм.
Удивительная история иконы связана с ее чудесным появлением на русской земле. В 1383 году, за 70 лет до захвата Константинополя турками, образ исчез из храма и в лучезарном свете явился над водами Ладожского озера. Перемещаясь по воздуху, икона остановилась близ города Тихвина, где был построен деревянный храм Успения Богородицы. Позже, в 1560 году, по приказу царя Ивана Грозного здесь основали мужской монастырь.
Особую славу икона обрела в начале XVII века, когда шведские войска пытались захватить Тихвинскую обитель. По преданию, заступничество Божией Матери спасло монастырь: когда монахи хотели бежать и взять с собой чудотворный образ, они не смогли сдвинуть его с места. Эта святыня помогла защитникам отразить все атаки превосходящего по силам противника.
В XX веке, в годы лихолетья, икона была вывезена из России в США. Лишь в 2004 году, 8 июля, после 60-летнего отсутствия, святыня вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Сегодня это один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы в России.
Напольный праздник 9 июля 2025.
Давид Земляничник.
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Народный календарь отмечает 9 июля как день Давида Земляничника. Своим названием праздник обязан преподобному Давиду Солунскому (Фессалоникийскому), жившему в V-VI веках, и созревающей к этому времени землянике.
Давид Солунский родился в Месопотамии между 450 и 460 годами. С юности он изучал святые писания и служил Богу. Прибыв в Фессалоники, Давид стал монахом и вел строгую отшельническую жизнь. Сначала он провел три года на миндальном дереве, подражая столпникам, а затем поселился в отдельной хижине, где прожил около 70 лет. За свой подвижнический образ жизни он был наделен даром чудотворения и прозорливости.
В русской традиции день Давида совпал с созреванием лесной земляники — одной из самых любимых ягод. Земляничник стал важным днем в народном календаре, когда начинался активный сбор этих ароматных плодов. Землянику ценили не только за сладкий вкус, но и за целебные свойства: она помогала при малокровии, болезнях печени и мочевого пузыря. Листья земляники заваривали как чай, что придавало сил в зимние месяцы.
Что можно и нельзя делать 9 июля 2025 года.
Народные традиции строго регламентировали, что разрешено и запрещено делать в день Давида Земляничника. Эти поверья сохраняются до наших дней.
Что можно делать:
Собирать землянику, особенно утром — считалось, что первая собранная ягода защитит от болезней на весь год Умываться росой с земляничных листьев — для красоты и молодости Заваривать чай из листьев земляники — для укрепления иммунитета Класть лист земляники в карман, особенно если планируете одолжить деньги — считалось, что это принесет финансовую удачу Работать в огороде и проверять ульи, так как этот день считался благоприятным для сбора первого медаПечь выпечку с земляникой — для привлечения в дом уюта и достатка.
Что нельзя делать:
Ссориться и ругаться с близкими — иначе в делах пойдет разлад Пребывать в плохом настроении — верили, что тогда собранная ягода будет кислой Примерять чужие украшения, особенно обручальные кольца — можно навлечь проблемы в личной жизни Играть свадьбу — считалось, что такой брак не будет крепким Давать деньги в долг — желательно избегать финансовых обязательств в этот день.
На Давида Земляничника также обращали внимание на природные приметы: если день выдавался солнечным и теплым, ожидали хорошую погоду на следующие семь недель, а дождь предвещал сырой и пасмурный сентябрь.
Российский праздник 9 июля 2025.
Мачинское сражение.
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9 июля в календаре российских исторических дат отмечено годовщиной важного события — Мачинского сражения 1791 года. Именно в этот день русская армия нанесла решающее поражение турецким войскам в ходе Русско-турецкой войны 1787−1791 годов.
Сражение произошло в районе города Мачин (современный Мэчин) на правом берегу Дуная. Стремясь не допустить перехода русских войск за Дунай, турецкое командование сосредоточило в районе крупные силы — около 80 тысяч человек под командованием великого визиря Юсуф-паши.
Командующий русской армией генерал Н. В. Репнин решил опередить противника и нанести удар по 30-тысячной турецкой группировке, находившейся в укрепленном лагере у Мачина. Русские войска численностью около 30 тысяч человек с 78 орудиями переправились через Дунай у Галаца 4−7 июля.
Корпус под командованием М. И. Кутузова сыграл решающую роль в битве, нанеся главный удар по правому флангу противника. После шестичасового ожесточенного сражения русские войска одержали полную победу. Турецкая армия потеряла около 4000 человек убитыми и 35 орудий, в то время как потери русских составили не более 600 человек.
Это сражение, наряду с победой адмирала Ф. Ф. Ушакова в морской битве при Калиакрии 11 августа 1791 года, ускорило завершение войны. Также привело к заключению выгодного для России Ясского мирного договора.
Международные праздники 9 июля 2025.
День веры в единорогов.
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9 июля фантазеры и романтики по всему миру отмечают необычный праздник — День веры в единорогов. Этот неофициальный праздник посвящен мифическому существу, символизирующему чистоту, магию и благородство.
Единороги как мифические создания были популярны еще со времен Древней Греции. Изначально их считали свирепыми и могущественными животными, но сегодня они ассоциируются исключительно с добром и волшебством. В разных культурах единорогов почитали за грацию, чистоту и красоту. В Китае единорог (ки-лин) символизировал удачу и мудрость, а в христианской традиции стал эмблемой Девы Марии.
Отмечать праздник можно различными способами: рисовать единорогов, создавать поделки, читать сказки, устраивать семейные просмотры фильмов и мультфильмов или просто носить одежду с изображением этих волшебных существ.
День сахарного печенья.
Еще один международный праздник, отмечаемый 9 июля, — День сахарного печенья (Sugar Cookie Day). Этот день посвящен одному из самых популярных и любимых кондитерских изделий во всем мире.
Праздник возник в США, где его называют Национальным днем сахарного печенья. Считается, что впервые это лакомство приготовили в XVIII веке переселенцы-протестанты из Германии в американском городе Назарет штата Пенсильвания. Изначально оно называлось «Назаретское печенье» и отличалось особой маслянистостью и способностью буквально таять во рту.
С распространением сахара как доступного ингредиента, это кондитерское изделие завоевало огромную популярность не только в США, но и в других странах. Сегодня существует множество рецептов сахарного печенья: с начинкой и без, разнообразных форм и вкусов.
9 июля кондитеры по всему миру соревнуются в приготовлении самых вкусных и оригинальных вариантов сахарного печенья, проводят мастер-классы и делятся секретами приготовления. Любителям этого лакомства предлагается в этот день испечь печенье по семейным рецептам или попробовать что-то новое, а также устроить обмен печеньем с друзьями или коллегами.
Несмотря на то, что праздник носит неофициальный характер, он отмечается как международный. А также собирает множество поклонников этого простого, но удивительно вкусного угощения.