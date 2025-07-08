«Ветер 22 м/с валил деревья на машины, ломал крыши и оставил без света более 72 населенных пунктов». МЧС и энергетики сказали о последствиях непогоды в Беларуси

В МЧС также рассказали о последствиях прохождения грозового фронта, порывы ветра при котором достигали 22 метров в секунду. Кроме Брестчины урон был нанесен в Минском и Дзержинском районах. Сообщается о повреждении кровель трех сельхоззданий и двух жилых домов. Зафиксированы 52 случая падения деревьев — в Брестской (14), Гродненской (4) и Минской (34). Деревья упали на три машины.