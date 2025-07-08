«Ветер 22 м/с валил деревья на машины, ломал крыши и оставил без света более 72 населенных пунктов». МЧС и энергетики сказали о последствиях непогоды в Беларуси

Энергетики и МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси в ночь с 7 на 8 июля.
Сообщили, что на 09.00 утра брестские энергетики продолжали работы по восстановлению электроснабжения в 12 населенных пунктах. Всего за сутки электроснабжение нарушалось в 72 населенных пунктах Брестской области. Самый сильный урон был нанесен в Брестском, Пинском, Дрогичинском, Барановичском, Пружанском, Столинском и Лунинецком районах.
Энергетики продолжают проводить замену рухнувших опор ЛЭП, ликвидировать обрывы, убирать поваленные деревья.
— В аварийно-восстановительных работах задействовано 26 бригад, 23 единицы спецтехники, — прокомментировали в «Брестэнерго».
В МЧС также рассказали о последствиях прохождения грозового фронта, порывы ветра при котором достигали 22 метров в секунду. Кроме Брестчины урон был нанесен в Минском и Дзержинском районах. Сообщается о повреждении кровель трех сельхоззданий и двух жилых домов. Зафиксированы 52 случая падения деревьев — в Брестской (14), Гродненской (4) и Минской (34). Деревья упали на три машины.
— Работники МЧС проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев, — добавили в пресс-службе ведомства.
Накануне синоптики предупредили белорусов о мощных ливнях из-за циклона из Италии на 8 — 9 июля: «Опасный Генуэзский циклон».
Еще в Минске велосипедист попал под авто дважды за пару минут.