В Минусинске выявили бешенство у домашней собаки

Ветеринары настоятельно советуют горожанам незамедлительно вакцинировать своих питомцев для предотвращения распространения заболевания. Бесплатную вакцинацию можно пройти в Минусинском отделе ветеринарии в будние дни с 8:00 до 16:30 и в выходные с 9:00 до 15:00.