В Минусинске выявили бешенство у домашней собаки

Жителей города призывают прививать домашних животны.
В Минусинске зафиксирован случай бешенства у домашней собаки, сообщает местная администрация. Очаг инфекции расположен в районе улицы Таёжной, однако власти рекомендуют проявлять осторожность всем жителям города.
Ветеринары настоятельно советуют горожанам незамедлительно вакцинировать своих питомцев для предотвращения распространения заболевания. Бесплатную вакцинацию можно пройти в Минусинском отделе ветеринарии в будние дни с 8:00 до 16:30 и в выходные с 9:00 до 15:00.
Бешенство представляет собой опасное заболевание, которое может передаваться как животным, так и человеку. Основными носителями вируса являются дикие животные, такие как волки, лисы и грызуны. Вирус передается через слюну при укусе инфицированного животного.
Для предотвращения заражения важно соблюдать меры безопасности: избегать контактов с дикими животными, вакцинировать своих питомцев, не прикасаться к трупам животных и при укусе или ослюнении немедленно промыть рану с мылом и обратиться за медицинской помощью.
Если вы заметили агрессивное животное с признаками слюнотечения или нарушением координации, срочно сообщите об этом в ветеринарную службу или по номеру экстренных служб 112.