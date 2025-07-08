Выпускников омского СИБИТа приглашают работать в Москве, Калининграде и Салехарде

Сегодня институт сотрудничает с крупными компаниями и структурами, такими как ПО «Полет», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Деловые линии», АО «ОТП Банк», УМВД России по Омской области и другими. Некоторые из этих организаций уже присмотрели среди выпускников будущих сотрудников. Молодые специалисты продолжат карьеру не только в Омске, но и в Москве, Калининграде, Новосибирске и Салехарде. Современные формы сотрудничества выходят за рамки традиционных практик и стажировок. Студенты работают над реальными кейсами, что повышает их шансы на успешное трудоустройство после выпуска.