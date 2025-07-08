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Выпускников омского СИБИТа приглашают работать в Москве, Калининграде и Салехарде

В этом году вуз выпустил 76 специалистов.

Источник: Комсомольская правда

4 июля в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов государственного образца. В этом году высшее образование получили 76 выпускников, обучавшихся по востребованным направлениям: «Экономика», «Юриспруденция» и «Менеджмент». Среди них — девять обладателей красных дипломов, которые уже определились с местами будущей работы.

Особенностью образовательного процесса в СИБИТе является тесное взаимодействие студентов с реальными работодателями. Представители компаний и организаций напрямую участвуют в подготовке специалистов, что позволяет выпускникам строить карьеру еще во время обучения. Многие из них получили предложения о трудоустройстве уже в ходе производственной практики.

«Такое взаимодействие является стратегически необходимым в силу того, что мы живем в эпоху, когда скорость изменений опережает привычные механизмы подготовки кадров. Сегодняшний рынок труда предъявляет к выпускникам такие требования, которые еще вчера не существовали. Добавьте сюда курс страны на технологический суверенитет, и становится очевидным, что без тесного взаимодействия вузов с реальным сектором экономики сейчас просто не обойтись», — отметил ректор СИБИТа Максим Родионов.

Фото: Андрей Козяков, пресс-служба СИБИТ.

Сегодня институт сотрудничает с крупными компаниями и структурами, такими как ПО «Полет», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Деловые линии», АО «ОТП Банк», УМВД России по Омской области и другими. Некоторые из этих организаций уже присмотрели среди выпускников будущих сотрудников. Молодые специалисты продолжат карьеру не только в Омске, но и в Москве, Калининграде, Новосибирске и Салехарде. Современные формы сотрудничества выходят за рамки традиционных практик и стажировок. Студенты работают над реальными кейсами, что повышает их шансы на успешное трудоустройство после выпуска.

На церемонии преподаватели поздравили выпускников и их родителей, пожелав профессиональных успехов и развития творческих способностей. Особое внимание было уделено тому, что выпускники СИБИТа обладают не только профессиональными навыками, но и важными софт-скиллами, такими как работа в команде. Эти качества высоко ценятся работодателями.