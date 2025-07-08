Споем потом: россияне сдают билеты на концерт Тимберлейка в Азербайджане

В конце июля в столице Азербайджана пройдет концерт Джастина Тимберлейка. Часть билетов на шоу купили российские поклонники творчества мировой звезды. Однако некоторые из них сейчас пытаются продать или вернуть проходки в свете напряжения между Москвой и Баку. Представители туриндустрии успокаивают — случаев насилия в отношении туристов из РФ там нет, но призывают их сохранять разумную осторожность. Подробнее — в материале «Известий».
«Страшно и непонятно, чего ждать».
После того как количество выступлений больших зарубежных звезд в РФ заметно сократилось, некоторые россияне обратили больше внимания в сторону событийного туризма и стали летать на концерты кумиров в другие страны. Например, в январе 2025 года — в ОАЭ на Coldplay, в июне — в Казахстан на Thirty Seconds to Mars. 27 июля многие запланировали поездку на шоу Джастина Тимберлейка в Баку, но на фоне возникшей напряженности в отношениях между Россией и Азербайджаном некоторые решили изменить планы.
— Я покупал билет еще в конце апреля примерно за 11 тыс. рублей в «золотой» сектор на танцпол — это прямо перед сценой. Очень ждал этой поездки, и я бы мог полететь — рейсы есть и билет у меня никто не отбирал. Но я попытаюсь его вернуть. Это решение связано с вопросом моей личной безопасности, в которой я теперь не уверен, — рассказал один из собеседников «Известий», который пожелал остаться анонимным.
Комиссия за возврат — 30% от стоимости. Кто-то билеты пытается продать. Объявления гуляют в тематических чатах и на сервисах объявлений.
— Мы выбрали фан-зону, потому что хотели быть так же близко к артисту, как на концерте Бруно Марса в Тбилиси в октябре 2023 года. Один билет обошелся примерно в 13 тыс. рублей. Всего мы купили семь — собралась большая компания друзей. Но сейчас все, кто с нами планировал ехать, говорят, что не знают, как быть, потому что страшно. Мы сейчас смотрим новые билеты в Стамбул, а эти выложили на Avito и еще один сайт. Там появляется всё больше предложений. За 7 тыс. рублей, даже за 5 тыс. есть в фан-зону — то есть кто-то готов скинуть больше половины от стоимости, чтобы продать билет и не ехать, потому что действительно непонятно, чего ждать, концерты многих наших артистов отменились, — поделилась с «Известиям» Анна Нигохосова из Москвы.
Часть российской публики планировала совместить поход на концерт Тимберлейка с посещением фестиваля Dream Fest, который пройдет на побережье Каспийского моря с 23 по 26 июля. Ранее в его программе помимо иностранных звезд был заявлен большой пул российских артистов — Егор Крид, Клава Кока, Тимати, Алсу, Алена Апина и другие. 30 июня стало известно, что организаторы обновляют программу в связи с заявлением местного минкульта об отмене в стране культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений. Теперь вышеперечисленных артистов в программе на сайте фестиваля нет.
— Отношение Баку к России некорректное. Раз страна не рада русским артистам, отменяет их выступления, то моя реакция соответствующая таким выражениям в сторону русских людей. Я отдала знакомым из Баку свой билет на Джастина Тимберлейка, — сказала «Известиям» российский pr-директор артистов Милена Дорохина.
Билеты на Dream Fest российской публике доступны на Kassir.ru. «Известия» направили запрос на предмет их возвратов в свете изменения лайнапа, но представители сервиса от комментариев отказались.
Среди других концертов, которые планировались на курорте, — выступление Басты 30 августа. Теперь на сайтах по продаже билетов, где некогда висел анонс, открывается ошибка.
Что говорят эксперты туротрасли.
Напряжение между РФ и Баку возникло после рейда силовиков на Урале. 27 июня в Екатеринбурге прошли обыски и задержания в рамках расследования уголовного дела в отношении этнической криминальной группы. Фигуранты, по версии следствия, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство на территории Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах.
В Баку на это отреагировали бурно. Отменой выступлений российских артистов дело не ограничилось. Последовала серия задержаний граждан РФ в Азербайджане, под которую попали сначала журналисты нескольких изданий, а следом — восемь мужчин, среди которых, по данным СМИ, айтишники, психолог, туристы. Последних обвиняют в наркотрафике и кибермошенничестве.
МИД РФ рекомендует россиянам, находящимся в Азербайджане или планирующим туда поездку, учитывать сложившуюся обстановку.
— К туристам отношение более-менее спокойное в Азербайджане. Случаев насилия мы не видим. Концерт — это массовое мероприятие. Никто не будет давать гарантии, что там все адекватные, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.
По словам эксперта, падение продаж в Азербайджан уже достигает 50%, и в ближайшее время показатели вряд ли восстановятся. В Российском союзе туриндустрии, напротив, снижения бронирований туров в этом направлении не фиксируют.
«Аннуляции — единичные, в рамках нормы. Коллеги в Азербайджане подтверждают: отношение к российским туристам остается доброжелательным. Просим туристов, как всегда, сохранять разумную осторожность, быть внимательными и следить за официальными сообщениями», — говорится в опубликованном сообщении президента РСТ Ильи Уманского.
В случае экстренных ситуаций российским туристам в Азербайджане рекомендуют обращаться в местное посольство РФ.