Споем потом: россияне сдают билеты на концерт Тимберлейка в Азербайджане

— Мы выбрали фан-зону, потому что хотели быть так же близко к артисту, как на концерте Бруно Марса в Тбилиси в октябре 2023 года. Один билет обошелся примерно в 13 тыс. рублей. Всего мы купили семь — собралась большая компания друзей. Но сейчас все, кто с нами планировал ехать, говорят, что не знают, как быть, потому что страшно. Мы сейчас смотрим новые билеты в Стамбул, а эти выложили на Avito и еще один сайт. Там появляется всё больше предложений. За 7 тыс. рублей, даже за 5 тыс. есть в фан-зону — то есть кто-то готов скинуть больше половины от стоимости, чтобы продать билет и не ехать, потому что действительно непонятно, чего ждать, концерты многих наших артистов отменились, — поделилась с «Известиям» Анна Нигохосова из Москвы.