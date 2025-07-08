Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проверит, как в Беларуси выращивают коз

Лукашенко приехал на завод по выращиванию коз под Могилевом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектирует работу племенного завода по выращиванию коз в Могилевском районе сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 8 июля белорусский лидер продолжает работать в регионах. В рабочей командировке Лукашенко, посещая во вторник 8 июля, племенной завод по выращиванию коз, обратит внимание на технологии, генетику и экспортный потенциал отрасли.

Сообщается, что на заводе главе Беларуси покажут, как в стране развивается современное козоводство.

Накануне белорусский президент высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров.

Между тем МИД сообщил, что Беларусь упростит визовый режим и установит прямое авиасообщение в Таиланд.

Также мы писали, что главы МИД Беларуси и России Рыженков и Лавров провели встречу в Рио-де-Жанейро.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше