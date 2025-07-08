Лукашенко проверит, как в Беларуси выращивают коз

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектирует работу племенного завода по выращиванию коз в Могилевском районе сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 8 июля белорусский лидер продолжает работать в регионах. В рабочей командировке Лукашенко, посещая во вторник 8 июля, племенной завод по выращиванию коз, обратит внимание на технологии, генетику и экспортный потенциал отрасли.
Сообщается, что на заводе главе Беларуси покажут, как в стране развивается современное козоводство.
Накануне белорусский президент высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров.
Между тем МИД сообщил, что Беларусь упростит визовый режим и установит прямое авиасообщение в Таиланд.
Также мы писали, что главы МИД Беларуси и России Рыженков и Лавров провели встречу в Рио-де-Жанейро.