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Министр показал лодку, которая будет возить туристов по рекам Калининградской области

Судно пустят в 2026 году.

Источник: соцсети министра Андрея Ермака

В Калининградской области начали развивать речной чартерный флот. О приоритете сообщил на своей страничке в «ВКонтакте» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Современные лодки, которые можно было бы взять в аренду — это самая важная и нужная составляющая», — написал министр. Береговую инфраструктуру он назвал вторичной.

В посте чиновник представил «будущее нашего речного чартерного флота» — лодку G45, которую запустят по рекам региона в 2026 году.

Ранее власти уже говорили о проекте «От залива от залива», который воссоздаст внутренний водный маршрут Е70. Путь соединит Калининград, Гвардейск, Гурьевск, Полесск и поселок Рыбачий.