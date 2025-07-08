Министр показал лодку, которая будет возить туристов по рекам Калининградской области

В Калининградской области начали развивать речной чартерный флот. О приоритете сообщил на своей страничке в «ВКонтакте» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
«Современные лодки, которые можно было бы взять в аренду — это самая важная и нужная составляющая», — написал министр. Береговую инфраструктуру он назвал вторичной.
В посте чиновник представил «будущее нашего речного чартерного флота» — лодку G45, которую запустят по рекам региона в 2026 году.
Ранее власти уже говорили о проекте «От залива от залива», который воссоздаст внутренний водный маршрут Е70. Путь соединит Калининград, Гвардейск, Гурьевск, Полесск и поселок Рыбачий.