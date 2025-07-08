Выставка о древней истории Пармы откроется в Кудымкаре

Здесь все желающие смогут увидеть уникальные находки самых эпох — от каменного века до средневековья. Узнать, как выглядели люди загадочного племени, оставившего в Парме курганы. Понять, как работали средневековые кузнецы, косторезы, ювелиры, увидеть ритуальные серебряные маски и попробовать разгадать загадку создания пермского звериного стиля, познакомиться с необычными реконструкциями средневековых костюмов. Экспозиция насчитывает более 200 предметов, среди них есть такие, которые прежде никогда не выставлялись. Выставка станет частью постоянной экспозиции Коми-пермяцкого краеведческого музея.