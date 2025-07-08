ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей

В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку «Респикомб Эйр» из 120 доз аэрозоля для ингаляций в дозировке 200 микрограммов + 6 микрограммов на дозу цена согласована на уровне 1 446 рублей, при этом стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата «Фостер» составляет 1 601 рубль.