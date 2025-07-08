ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик «Респикомб Эйр» в рамках международного непатентованного наименования (МНН) «Беклометазон+Формотерол», согласованная цена на 9% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Фостер», сообщили в ведомстве.
«Цена на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижена на 9%. Речь идет о первом отечественном дженерике “Респикомб Эйр” в рамках МНН “Беклометазон+Формотерол”. Он уменьшает выраженность симптомов и частоту обострений бронхиальной астмы, улучшает показатели функции внешнего дыхания», — говорится в сообщении.
В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку «Респикомб Эйр» из 120 доз аэрозоля для ингаляций в дозировке 200 микрограммов + 6 микрограммов на дозу цена согласована на уровне 1 446 рублей, при этом стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата «Фостер» составляет 1 601 рубль.
Отмечается, что согласование ФАС цены на новый российский дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.