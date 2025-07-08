Депутаты башкирского парламента предложили метод решения проблемы растительного мусора

В Башкирии, например, с 2022 года создано 567 специализированных площадок для сжигания такого мусора за пределами населенных пунктов. Однако, как признал спикер Курултая, эта мера оказалась малоэффективной: площадки используются редко, а иногда превращаются в стихийные свалки.