Депутаты башкирского парламента предложили метод решения проблемы растительного мусора

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект, который призван урегулировать вопрос утилизации растительного мусора. Инициатива предполагает включение таких отходов в категорию твердых коммунальных отходов, что позволит упорядочить их вывоз и переработку.
Как отметил председатель республиканского Госсобрания Константин Толкачев, проблема носит сезонный характер: зимой — новогодние ели, весной — мусор после субботников и работы на приусадебных участках, осенью — опавшая листва. Однако действующее законодательство не относит растительные отходы к ТКО, из-за чего регионы вынуждены искать локальные решения.
В Башкирии, например, с 2022 года создано 567 специализированных площадок для сжигания такого мусора за пределами населенных пунктов. Однако, как признал спикер Курултая, эта мера оказалась малоэффективной: площадки используются редко, а иногда превращаются в стихийные свалки.
Законопроект, разработанный с учетом опыта 52 регионов России, направлен в Комитет Госдумы по экологии.
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