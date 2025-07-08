Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарском политехе разработали новую технологию для увеличения добычи нефти

В Самарском политехе группа студентов вместе с преподавателем создала новый материал для специального устройства — перфорационного заряда, который помогает пробивать скважины при добыче нефти и газа.

В Самарском политехе группа студентов вместе с преподавателем создала новый материал для специального устройства — перфорационного заряда, который помогает пробивать скважины при добыче нефти и газа.

Новый материал сделан из смеси алюминия, никеля и меди. При срабатывании заряда эта смесь выделяет много энергии, благодаря чему перфорация становится мощнее — пробивной эффект увеличился на 20%. Это значит, что нефть и газ можно добывать эффективнее.

Этот материал можно использовать много раз и не нужно менять оборудование на производствах. Уже проведены первые испытания, и в будущем студенты планируют оформить патент на свою разработку. Проект поддержан Министерством науки и высшего образования.

Ранее студент «СамГУПС» вошел в систему вуза и исправил оценку своей знакомой. Суд назначил парню полгода исправительных работ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.