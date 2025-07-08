В Самарском политехе разработали новую технологию для увеличения добычи нефти

В Самарском политехе группа студентов вместе с преподавателем создала новый материал для специального устройства — перфорационного заряда, который помогает пробивать скважины при добыче нефти и газа.
Новый материал сделан из смеси алюминия, никеля и меди. При срабатывании заряда эта смесь выделяет много энергии, благодаря чему перфорация становится мощнее — пробивной эффект увеличился на 20%. Это значит, что нефть и газ можно добывать эффективнее.
Этот материал можно использовать много раз и не нужно менять оборудование на производствах. Уже проведены первые испытания, и в будущем студенты планируют оформить патент на свою разработку. Проект поддержан Министерством науки и высшего образования.
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