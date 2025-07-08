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Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 8 июля

Иллюминация будет работать с 21.30.

Источник: Нижегородская правда

Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности 8 июля. Иллюминация будет работать с 21.30, сообщает региональный филиал РТРС «НОРТПЦ».

На гранях башни покажут главный символ праздника — ромашки, а также множество сердечек, обручальные кольца и надпись: «8 июля — День семьи, любви и верности».

При этом подобную иллюминацию также покажут и в других городах России.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что торжественное шествие семей пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля.