Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 8 июля

Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности 8 июля. Иллюминация будет работать с 21.30, сообщает региональный филиал РТРС «НОРТПЦ».
На гранях башни покажут главный символ праздника — ромашки, а также множество сердечек, обручальные кольца и надпись: «8 июля — День семьи, любви и верности».
При этом подобную иллюминацию также покажут и в других городах России.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что торжественное шествие семей пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля.