Российско-узбекская компания решила поддержать омских участников СВО

В оптово-распределительном центре «Фруд-Сити», зарегистрированном в Омской области, решили поддержать добровольцев, отправляющихся на СВО. Компанию можно назвать российско-узбекской — ее владельцами являются Мукаддасхон Бойхонова и московское ООО «Караван», в учредителях которого значатся узбекистанское ООО «Энерджи-Лэнд».
Как сообщили в региональном минпромторге, «Фруд-Сити» готово предоставить помощь омичам, решившим подписать контракт с минобороны. Их готовы сопровождать на всех этапах заключения контракта, а после его подписания — предоставить дополнительную экипировку: тактический разгрузочный жилет.
Отметим, что дополнительно для участников СВО в Омской области действует 35 мер региональной социальной поддержки.