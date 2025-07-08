Российско-узбекская компания решила поддержать омских участников СВО

Как сообщили в региональном минпромторге, «Фруд-Сити» готово предоставить помощь омичам, решившим подписать контракт с минобороны. Их готовы сопровождать на всех этапах заключения контракта, а после его подписания — предоставить дополнительную экипировку: тактический разгрузочный жилет.