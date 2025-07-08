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Российско-узбекская компания решила поддержать омских участников СВО

Компания предоставит дополнительную экипировку.

Источник: Комсомольская правда

В оптово-распределительном центре «Фруд-Сити», зарегистрированном в Омской области, решили поддержать добровольцев, отправляющихся на СВО. Компанию можно назвать российско-узбекской — ее владельцами являются Мукаддасхон Бойхонова и московское ООО «Караван», в учредителях которого значатся узбекистанское ООО «Энерджи-Лэнд».

Как сообщили в региональном минпромторге, «Фруд-Сити» готово предоставить помощь омичам, решившим подписать контракт с минобороны. Их готовы сопровождать на всех этапах заключения контракта, а после его подписания — предоставить дополнительную экипировку: тактический разгрузочный жилет.

Отметим, что дополнительно для участников СВО в Омской области действует 35 мер региональной социальной поддержки.