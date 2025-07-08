В ГУ МЧС по Самарской области предупредили об опасности лесных пожаров в жару

В Самарскую область вернулась сильная жара за +30 градусов. В региональном ГУ МЧС предупредили об опасности лесных пожаров в сильную жару.
На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности влечёт административную ответственность:
граждане — штраф от 10 000 до 20 000 рублей;
должностные лица — от 30 000 до 60 000 рублей;
юридические лица — от 400 000 до 800 000 рублей.
При возникновении пожара штрафы увеличиваются:
граждане — до 40 000−50 000 рублей;
юридические лица — до 1−2 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток.
Не сжигайте мусор на участках; даже на ухоженной территории искра может вызвать пожар.
Не оставляйте на солнце:
зажигалки;
аэрозоли;
канистры с бензином.
Обеспечьте участок:
бочкой с водой;
огнетушителем.
Контролируйте детей: объясните опасность игр с огнём.
При возгорании немедленно звоните: 101 или 112. Соблюдайте правила безопасности!
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