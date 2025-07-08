Омский «Авангард» заказал оборудование для обновленного СКК имени Блинова

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о закупке современного оборудования для спортивно-концертного комплекса (СКК) имени Блинова. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба в разделе «Закупки». Заказчиком выступила ассоциация «Хоккейный клуб “Авангард”».
В рамках проекта планируется установка двух больших светодиодных экранов размером 11,5 на 6,7 метров каждый. Экраны будут использоваться для трансляции рекламы, спортивных моментов, видеороликов, клипов и другой визуальной информации во время матчей.
Также в планах — приобретение системы «Видеогол», которая включает видеокамеры для записи и трансляции игр, специальные серверы, информационные табло, таймеры обратного отсчета для раздевалок команд и судей. Кроме того, для обеспечения точности судейства заказана система с судейским пультом, контроллером хронометража, табло вызова и генератором сигнала сирены.
Потенциальным подрядчикам предстоит самостоятельно сформировать коммерческие предложения. Прием заявок завершится 14 июля.
Реконструкция СКК имени Блинова началась в мае этого года. Первым этапом московская компания «Демонтаж объектов строительства» приступила к демонтажу крыльца здания и других конструкций. В июне стало известно, что компания «Айсорс» заказала стройматериалы для восстановления комплекса.
После реконструкции комплекс сможет принимать матчи хоккейной команды ВХЛ «Омские крылья» и волейбольного клуба «Омичка», а также станет площадкой для масштабных культурно-массовых мероприятий.
Напомним, СКК имени Блинова был построен в 1980-х годах и долгое время оставался ключевой спортивной и концертной ареной Омска. Он вмещал более 5 тысяч зрителей и стал местом проведения не только домашних матчей «Авангарда», но и знаковых концертов, таких как выступление группы Scorpions в 2002 году.