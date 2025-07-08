Омский «Авангард» заказал оборудование для обновленного СКК имени Блинова

Напомним, СКК имени Блинова был построен в 1980-х годах и долгое время оставался ключевой спортивной и концертной ареной Омска. Он вмещал более 5 тысяч зрителей и стал местом проведения не только домашних матчей «Авангарда», но и знаковых концертов, таких как выступление группы Scorpions в 2002 году.