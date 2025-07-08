В Пулково отменили плату за вход в комнату для курения

Ранее каждый заход в зону для курения обходился в 500 рублей, что вызвало критику со стороны путешественников. Комнату при этом трижды закрывали на почти часовые перерывы для уборки и проветривания. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что временная плата была связана с обеспечением бесперебойной работы помещения — оплатой клининга и прочего персонала, однако теперь доступ восстановлен без дополнительных сборов.