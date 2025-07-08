Во Владивостоке ограничили движение большегрузов в жару

С 8 июля по 15 августа во Владивостоке введены временные ограничения на передвижение крупнотоннажного транспорта по дорогам общего пользования. Они будут действовать ежедневно с 9.00 до 21.00 при условии, что дневная температура воздуха превысит 32. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города, сообщает ИА PrimaMedia.
Меры приняты для защиты дорожного покрытия от повреждений при высоких температурах. Однако ограничения не затрагивают следующие категории транспорта:
- междугородние и международные пассажирские автобусы;
- автомобили, перевозящие продукты, животных, медикаменты, топливо всех видов, удобрения, семенной фонд, а также почту;
- машины, задействованные в предупреждении или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- транспорт с техникой и материалами для проведения дорожных аварийно-восстановительных работ;
- военные и специальные транспортные средства Вооружённых Сил РФ;
- автомобили полиции и других правоохранительных органов;
- спецтехника с проблесковыми маячками и сиренами, принадлежащая экстренным службам.
Городские власти просят перевозчиков заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов и отнестись к этим мерам с пониманием.
Напомним, в преддверии ВЭФ-2025 (16+), с 1 по 7 сентября, во Владивостоке будут введены серьезные ограничения на движение тяжеловесного, крупногабаритного транспорта, а также автомобилей, перевозящих опасные грузы. Соответствующее постановление опубликовала администрация Владивостока.