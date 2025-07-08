Во Владивостоке ограничили движение большегрузов в жару

С 8 июля по 15 августа во Владивостоке введены временные ограничения на передвижение крупнотоннажного транспорта по дорогам общего пользования. Они будут действовать ежедневно с 9.00 до 21.00 при условии, что дневная температура воздуха превысит 32. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города, сообщает ИА PrimaMedia.