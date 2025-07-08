Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

«Этот праздник олицетворяет многовековые исторические традиции и ценности семьи, где от родителей к детям передаются обычаи, знания и опыт. Сегодня поддержка рождаемости и многодетности, забота о старшем поколении, повышение благосостояния россиян — приоритет государственной политики», — отметил Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.