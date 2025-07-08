МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка рождаемости и многодетности является приоритетом государственной политики.
«Этот праздник олицетворяет многовековые исторические традиции и ценности семьи, где от родителей к детям передаются обычаи, знания и опыт. Сегодня поддержка рождаемости и многодетности, забота о старшем поколении, повышение благосостояния россиян — приоритет государственной политики», — отметил Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.
Российский премьер отметил активную работу в рамках национального проекта «Семья», в рамках которой во всех регионах страны «реализуются важные социальные проекты, проводятся значимые мероприятия, направленные на улучшение демографии, увеличение продолжительности жизни».
«В этот праздничный день хочу пожелать семьям России успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия», — добавил Мишустин.