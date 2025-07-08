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В Волгоградской области пересчитали Петров и Февроний

Специалисты волгоградского ОСФР пересчитали к Дню семьи, любви и верности всех Петров и Февроний, проживающих в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Выяснилось — красивое мужское имя и сегодня популярно, как и несколько тысячелетий назад.

Всего Петров в волгоградском регионе 3 515. Самому юному нет и года — первый день рождения житель Красноармейского района Волгограда отметит в августе. Самый взрослый проживает в Камышине, в ноябре 2024-го ветерану труда, отмеченному знаком «Фронтовик 1941−1945 гг.», исполнилось 105 лет.

А вот Феврония в Волгоградской области всего одна. Жительнице Среднеахтубинского района на днях исполнилось восемь лет.

Впрочем, в фонде учли только тех обладателей этих имен, которые являются получателями услуг ОСФР.

Год назад здесь сообщали, что еще одна Феврония — 94-летняя камышанка, а ее тезке в Волгограде два года. Видимо, семья девочки больше не получает поддержку по линии фонда.

В 2023 году самой молодой Февронии — жительнице Кумылженского района — исполнилось 77 лет. Петров в регионе на то время было, по данным фонда, 3 701. Пальму первенства по старшинству держит все эти годы все тот же камышанин.

Что надо делать 8 июля, чтобы сохранить семью, а что строго запрещено нашими предками — по ссылке.