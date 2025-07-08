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Беременной студентке не выдали единовременное пособие в Воронеже

Все из-за того, что у девушки не было постоянной регистрации в областном центре.

В управление соцзащиты Коминтерновского района 23-летняя будущая мама обратилась в апреле. Девушка училась на очном отделении и могла расчитывать на выплату определенной суммы государством. Однако работники соцзащиты заявление беременной отклонили, сославшись на отсутствие постоянной регистрации. Девушку пожаловалась в прокуратуру.

«Правовых оснований для отказа в назначении выплаты не имелось. Фактически заявительница проходила обучение в образовательном учреждении города Воронежа, проживала в общежитии, в котором имела временную регистрацию по месту пребывания», — завили по итогам проверки в надзорном ведомстве.

В итоге прокуратура направила иск в суд, чтобы восстановить права девушки на получение единовременной выплаты в Воронеже.