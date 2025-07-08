Беременной студентке не выдали единовременное пособие в Воронеже

«Правовых оснований для отказа в назначении выплаты не имелось. Фактически заявительница проходила обучение в образовательном учреждении города Воронежа, проживала в общежитии, в котором имела временную регистрацию по месту пребывания», — завили по итогам проверки в надзорном ведомстве.