В Новосибирске около половины детей мигрантов не прошли тест по русскому

НОВОСИБИРСК, 8 июл — РИА Новости. Тестирование на знание русского языка, необходимое с 2025 года для поступления в российские школы, прошли 39 из 70 детей иностранцев в Новосибирске, 31 ребенок не смог сдать тест, сообщил во вторник начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.
В 2025 году изменились условия зачисления в школы иностранных граждан и лиц без гражданства. Прежде чем поступить в российскую школу, они должны пройти тестирование на знание русского языка.
«В Новосибирске тестирование проводится на базе трех школ: № 77, 91 и 167. На сегодняшний день протестировано 70 детей, поступающих в первый класс, из них 39 показали достаточный уровень знания русского языка, 31 — недостаточный уровень знаний. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через три месяца», — сказал Ахметгареев на оперативном совещании в городской администрации.
При этом он отметил, что наибольшее число дней для прохождения тестирования на знание русского языка для детей иностранных граждан предусмотрено в августе.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента.
С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.