В Казани организовали новый туристический маршрут для гостей из Китая

Также в определенных точках предусмотрены аудиогиды на китайском языке, обзорная экскурсия по городу на двухэтажном автобусе. В Камском Устье туристы смогут покататься на теплоходе по Волге и Каме, посетить Юрьевские пещеры, продегустировать сыры, побывать на винограднике и лошадиных ранчо.