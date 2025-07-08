В Казани организовали новый туристический маршрут для гостей из Китая. Он был представлен генеральному консулу КНР в столице Татарстана Сян Бо, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма города.
Маршрут включает два направления. Речь идет о Казани и Камском Устье. Воспользоваться ими смогут все желающие. Для китайских туристов предусмотрены такие места как казанский Кремль, центр семьи «Казан», театр Камала, Национальный музей республики, дом-музей Ленина, музеи социалистического быта и Казанского университета, дом Муллина в Старо-Татарской слободе.
Также в определенных точках предусмотрены аудиогиды на китайском языке, обзорная экскурсия по городу на двухэтажном автобусе. В Камском Устье туристы смогут покататься на теплоходе по Волге и Каме, посетить Юрьевские пещеры, продегустировать сыры, побывать на винограднике и лошадиных ранчо.
Напомним, Казань за первые пять месяцев 2025 года посетили более 2,3 миллиона туристов. В столице Татарстана наступил пик туристического сезона.