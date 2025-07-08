Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России чтят родителей бойцов СВО, заявил Мишустин

Мишустин: в России с глубоким уважением чтят родителей бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Родителей бойцов спецоперации с глубоким уважением чтят в России, они воспитали истинных патриотов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин во вторник поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Глава кабмина подчеркнул, что в России гордятся многодетными семьями, трудовыми и творческими династиями.

«С глубоким уважением чтим отцов и матерей бойцов специальной военной операции, которые воспитали истинных патриотов, мужественно защищающих национальные интересы отечества», — отметил премьер-министр.