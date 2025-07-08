В России чтят родителей бойцов СВО, заявил Мишустин

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Родителей бойцов спецоперации с глубоким уважением чтят в России, они воспитали истинных патриотов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Глава кабмина подчеркнул, что в России гордятся многодетными семьями, трудовыми и творческими династиями.
«С глубоким уважением чтим отцов и матерей бойцов специальной военной операции, которые воспитали истинных патриотов, мужественно защищающих национальные интересы отечества», — отметил премьер-министр.