Юрий Слюсарь раскритиковал историю с «самой безопасной дорогой» под Ростовом

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал решение чиновников о перекрытии дороги в поселке Рассвет Аксайского района. Глава региона прокомментировал ситуацию на оперативном совещании.
Напомним, ранее жителей Дона удивила проезжая часть с внушительным количеством пешеходных переходов и «лежачих полицейских». Этот отрезок пути интернет-пользователи назвали «самой безопасной дорогой». Однако после пристального внимания общественности проезд сразу же перекрыли.
— По дороге в Рассвет — мы все стали звездами интернета, вся область. Это тот редкий случай, когда в одном месте две российские беды сплелись в самом причудливом симбиозе, — сказал Юрий Слюсарь.
Донской глава спросил, кто готовил проект. Оказалось, что дорога появилась еще в 2024 году, ее проложили по территории, выделенной для жилья многодетных семей, школы, детсада и других социальных объектов. План будущей дороги, связывающей Рассвет и северный обход Ростова, прошел госэкспертизу.
— Если все правильно сделано, то зачем дорогу перекрывали? Если все правы, почему сразу не объяснить это? Рассказать, что будет поселок, 455 домов, дети, большое количество перекрестков, все это должно быть оборудовано пешеходами и «лежачими полицейскими». Ничего «умнее» не придумали, чем перекрыть дорогу блоками, — возмутился Юрий Слюсарь.
Врио главе региона сообщили, что к этому моменту бетонные блоки уже убрали, и проезд снова открыт.
— Не нравится критика — разговаривайте с людьми, журналистами, объясняйте, почему принимаются те или иные решения. Надо не прятаться за бетонными блоками, надо разговаривать с жителями, — добавил Юрий Слюсарь.
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