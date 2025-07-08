Юрий Слюсарь раскритиковал историю с «самой безопасной дорогой» под Ростовом

— Если все правильно сделано, то зачем дорогу перекрывали? Если все правы, почему сразу не объяснить это? Рассказать, что будет поселок, 455 домов, дети, большое количество перекрестков, все это должно быть оборудовано пешеходами и «лежачими полицейскими». Ничего «умнее» не придумали, чем перекрыть дорогу блоками, — возмутился Юрий Слюсарь.