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В Самаре в парке имени 50-летия Октября выпустили более 400 рыб двух видов

В озере «Песчаное» в самарском парке появились новые обитатели — более 400 карпов и толстолобиков.

В озере «Песчаное» в самарском парке появились новые обитатели — более 400 карпов и толстолобиков. Рыбу привезли из Пестравского рыбоводческого хозяйства.

С начала июня сотрудники парка очистили водоём от 70 кубометров водорослей и привели в порядок берега. Для естественной очистки воды:

— В июне уже выпустили первую партию рыбы;

— Добавили в воду биопрепарат с хлореллой;

— Запустили фонтан «Царевна-Лебедь» с подсветкой.

Уровень воды в озере ежедневно поднимается на 2−3 см благодаря новой скважине. Скоро завершат ремонт причала — здесь планируют открыть прокат лодок и катамаранов.

Администрация парка просит горожан не мусорить и воздержаться от рыбалки, чтобы не нарушать экосистему водоёма.

Парк имени 50-летия Октября благоустраивают в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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