Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии компания предложила людям заработать на мыслях

Японская компания BWTC Metaverse Store запустила необычный проект: она предлагает людям превратить свою мозговую активность в произведение искусства и продать его. За 100 секунд сканирования участники получают уникальное изображение, основанное на их мыслях и эмоциях, и денежное вознаграждение — 1000 японских иен (около 500 рублей).

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: scmp.com

В Токио открылся необычный магазин BWTC Metaverse Store, предлагающий людям заработать на своих мыслях. Проект получил название «Buying Brainwaves» и уже вызвал широкий интерес у жителей Японии и интернет-пользователей. Об инициативе рассказали в SCMP.

Участники должны надеть специальный шлем, который считывает электрическую активность мозга в течение 100 секунд. Данные обрабатываются и преобразуются в уникальное цифровое изображение, которое отражает текущее эмоциональное и когнитивное состояние человека. Работа становится арт-объектом и может быть выставлена на продажу.

Цена каждой картины зависит от нескольких факторов: эстетической ценности изображения, особенностей графика мозговой активности, а также от того, о чем думал человек во время сеанса.

Например, одна из работ, созданная, когда участник смотрел видео с трамваем, была оценена в 13 900 иен (примерно 7 тысяч рублей), а другая, выполненная под мысли о еде — в 7 810 иен (около 4 тысяч рублей).

Создатели проекта утверждают, что хотят изменить представление об искусстве и показать, что данные мозга могут быть не только научными графиками, но и ценными художественными произведениями.

«В будущем эти работы будут представлены на публичных выставках», — заявили представители компании.

Кроме Токио, мероприятие по «чтению мыслей» проходило и в других японских префектурах. Организаторы также следят за тем, как разные состояния сознания — чтение, медитация, стресс или расслабленность — влияют на внешний вид и ценность изображений.

Проект вызвал живой интерес в японском обществе. Пользователи соцсетей организовывают группы с друзьями и семьей, чтобы сравнить, какие «картины мозга» у них получаются. Некоторые приходят просто ради опыта, даже если результат не принесет большой доход.

Эксперты отмечают, что такой подход к интерпретации данных мозга открывает новые возможности для цифрового искусства и нейроинтерфейсов.