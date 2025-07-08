В Японии компания предложила людям заработать на мыслях

В Токио открылся необычный магазин BWTC Metaverse Store, предлагающий людям заработать на своих мыслях. Проект получил название «Buying Brainwaves» и уже вызвал широкий интерес у жителей Японии и интернет-пользователей. Об инициативе рассказали в SCMP.
Участники должны надеть специальный шлем, который считывает электрическую активность мозга в течение 100 секунд. Данные обрабатываются и преобразуются в уникальное цифровое изображение, которое отражает текущее эмоциональное и когнитивное состояние человека. Работа становится арт-объектом и может быть выставлена на продажу.
Цена каждой картины зависит от нескольких факторов: эстетической ценности изображения, особенностей графика мозговой активности, а также от того, о чем думал человек во время сеанса.
Например, одна из работ, созданная, когда участник смотрел видео с трамваем, была оценена в 13 900 иен (примерно 7 тысяч рублей), а другая, выполненная под мысли о еде — в 7 810 иен (около 4 тысяч рублей).
«В будущем эти работы будут представлены на публичных выставках», — заявили представители компании.
Кроме Токио, мероприятие по «чтению мыслей» проходило и в других японских префектурах. Организаторы также следят за тем, как разные состояния сознания — чтение, медитация, стресс или расслабленность — влияют на внешний вид и ценность изображений.
Проект вызвал живой интерес в японском обществе. Пользователи соцсетей организовывают группы с друзьями и семьей, чтобы сравнить, какие «картины мозга» у них получаются. Некоторые приходят просто ради опыта, даже если результат не принесет большой доход.
Эксперты отмечают, что такой подход к интерпретации данных мозга открывает новые возможности для цифрового искусства и нейроинтерфейсов.