Красноярцы выбирают активный отдых: продажи велосипедов, самокатов и скейтбордов бьют рекорды

В частности, продажи велосипедов увеличились в три раза, а детских моделей — в четыре. Средняя цена на велосипеды составила 11 000 рублей, что на 28% ниже, чем в начале года. Детские велосипеды обошлись покупателям в среднем в 4 000 рублей — также с 10% снижением. Не остались без внимания и беговелы: их продажи выросли в 2,5 раза при средней цене 2 000 рублей, что на 3% дешевле, чем ранее.