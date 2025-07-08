Красноярцы выбирают активный отдых: продажи велосипедов, самокатов и скейтбордов бьют рекорды

Специалисты платформы Авито провели исследование, которое выявило интересную тенденцию среди жителей Красноярска: активный отдых становится все более популярным. В апреле и мае этого года наблюдается значительный рост продаж в нескольких категориях, включая велосипеды, самокаты и скейтборды, по сравнению с февралем и мартом.
В частности, продажи велосипедов увеличились в три раза, а детских моделей — в четыре. Средняя цена на велосипеды составила 11 000 рублей, что на 28% ниже, чем в начале года. Детские велосипеды обошлись покупателям в среднем в 4 000 рублей — также с 10% снижением. Не остались без внимания и беговелы: их продажи выросли в 2,5 раза при средней цене 2 000 рублей, что на 3% дешевле, чем ранее.
Самокаты для взрослых стали пользоваться спросом почти в три раза чаще, средняя цена составила 9 000 рублей. Продажи детских самокатов удвоились, их средняя стоимость — 10 000 рублей.
Скейтборды также оказались в числе фаворитов: их продажи увеличились в три раза при средней цене 2 000 рублей, что на 16% выше, чем два месяца назад. Лонгборды подорожали на 30%, но их популярность не снизилась — они также покупались в три раза чаще. Роликовые коньки стали более востребованными, их продажи выросли в 2,5 раза при средней цене 2 000 рублей.
Не забыли красноярцы и о водных видах спорта: продажи товаров для водного отдыха удвоились за два месяца. Сапборды подорожали на 16%, но их продажи все равно увеличились на 34%. Серфы стали популярнее на 28%, однако их средняя цена возросла на 10% до 36 000 рублей.
Таким образом, активный отдых продолжает набирать популярность среди красноярцев, что свидетельствует о стремлении горожан вести более активный и здоровый образ жизни.