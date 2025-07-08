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Был одет в пижаму и тапочки: волонтеры разыскивают пропавшего 45-летнего уфимца

В Уфе пропал одетый в пижаму и тапочки мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 45-летнего Рустама Агадуллина. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже пять дней — с 4 июля. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Был одет в сине-белой пижаме и коричневых тапочках.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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