Был одет в пижаму и тапочки: волонтеры разыскивают пропавшего 45-летнего уфимца

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже пять дней — с 4 июля. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Был одет в сине-белой пижаме и коричневых тапочках.