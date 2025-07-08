В Самаре откроется выставка к 100-летию художника Аркадия Маврычева

10 июля в 18:00 в Самарском художественном музее откроется выставка «Аркадий Маврычев. Мастер этюда» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения художника.
Аркадий Маврычев (1924−1988) — участник войны, педагог и живописец, прославившийся этюдными пейзажами. Он преподавал в художественном училище, основал изостудию и клуб художников в Павлове, работал в разных техниках — от живописи до чеканки.
Основное направление — этюдный пейзаж, в котором Маврычев стремился передать настроение природы. Его работы отличаются поэтичностью, живой фактурой и тонким цветовым чувством.
Выставка продлится до 24 августа. Вход на открытие свободный. В остальные дни — по билетам.
Также 10 июля в областной столице пройдет экскурсия о дореволюционных производителях сладостей.
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