«Обещание президента США отправить больше оружия в Украину прозвучало после того, как в понедельник Москва заявила, что ее войска освободили первое село в центральной Днепропетровской области Украины после продвижения к ней в течение нескольких месяцев», — цитирует публикацию News.com «Ура.ру».
В последние месяцы российские войска определили выход к границе региона как одну из ключевых стратегических задач. Успешное наступление в этом районе ВС РФ может создать серьезные проблемы для Украины, нарушив ее логистические цепочки и нанеся удар по экономике, отмечается в статье.
В своем выступлении перед журналистами в Белом доме Дональд Трамп отметил, что теперь США будут отправлять Украине больше вооружения, в частности, планируется увеличить поставки оружия для обороны.
Ранее администрация Трампа обсуждала возможность приостановки военной помощи Украине и даже временно прекращала передачу отдельных видов вооружений, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти меры рассматривались как способ ускорить мирное урегулирование конфликта. Однако после временных ограничений, введенных министром обороны США, поставки в конечном итоге были возобновлены.