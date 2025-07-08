Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: почему Вашингтон изменил решение по поставкам оружия Киеву

На прошлой неделе США неожиданно остановили поставки отдельных видов вооружений Киеву, что вызвало резкую реакцию украинского руководства. Однако уже в понедельник Дональд Трамп заявил о планах Пентагона направить дополнительные партии оружия на Украину. News.com считает, что такое решение может быть связано с успешными действиями российской армии в Днепропетровской области.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Обещание президента США отправить больше оружия в Украину прозвучало после того, как в понедельник Москва заявила, что ее войска освободили первое село в центральной Днепропетровской области Украины после продвижения к ней в течение нескольких месяцев», — цитирует публикацию News.com «Ура.ру».

В последние месяцы российские войска определили выход к границе региона как одну из ключевых стратегических задач. Успешное наступление в этом районе ВС РФ может создать серьезные проблемы для Украины, нарушив ее логистические цепочки и нанеся удар по экономике, отмечается в статье.
В своем выступлении перед журналистами в Белом доме Дональд Трамп отметил, что теперь США будут отправлять Украине больше вооружения, в частности, планируется увеличить поставки оружия для обороны.

Ранее администрация Трампа обсуждала возможность приостановки военной помощи Украине и даже временно прекращала передачу отдельных видов вооружений, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти меры рассматривались как способ ускорить мирное урегулирование конфликта. Однако после временных ограничений, введенных министром обороны США, поставки в конечном итоге были возобновлены.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше