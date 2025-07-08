СМИ: почему Вашингтон изменил решение по поставкам оружия Киеву

В последние месяцы российские войска определили выход к границе региона как одну из ключевых стратегических задач. Успешное наступление в этом районе ВС РФ может создать серьезные проблемы для Украины, нарушив ее логистические цепочки и нанеся удар по экономике, отмечается в статье.

В своем выступлении перед журналистами в Белом доме Дональд Трамп отметил, что теперь США будут отправлять Украине больше вооружения, в частности, планируется увеличить поставки оружия для обороны.