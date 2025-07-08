Жителям Челябинской области напомнили о мерах поддержки для семей

Как только малыш появляется на свет, одному из родителей выплачивают 26 941,71 рубля. Такое пособие положено каждой семье независимо от дохода и трудоустройства. В этом году такую меру поддержки получили 10 990 семей из Челябинской области. Один из родителей может также оформить у работодателя отпуск по уходу за ребёнком. Сделать это можно сразу после окончания декрета. Пособие составит 40% от среднего заработка на предыдущие два года, но не меньше 10 103,83 рубля. Выплата средств продолжится, даже если родитель досрочно выйдет на работу. Неработающие мамы и папы тоже могут получать такое пособие, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, а при усыновлении — до трёх лет.