Жителям Челябинской области напомнили о мерах поддержки для семей

Материнский (семейный) капитал
В этом году более 7,6 тысячи южноуральских семей получили сертификаты на материнский капитал, который выдаётся проактивно после поступления сведения о рождении ребёнка в Социальный фонд России. Специалисты проверяют данные, оформляют документ и отправляют его в течение нескольких дней в личный кабинет родителя на портале Госуслуг. Потратить деньги можно на покупку и строительство дома, оплату образования детей, социальную адаптацию ребёнка с инвалидностью.
— Изначально претендовать на материнский капитал могли родители двух и более детей, но с 2020 года он полагается и за рождение первенца. В итоге размер маткапитала зависит от количества детей и даты их рождения, — сообщил исполняющий обязанности управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов. — С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первенца, рождённого или усыновлённого с 2020 года, составляет 690 266,95 рубля. За появление в такой семье второго малыша отделение СФР автоматически доплатит 221 895,14 рубля.
Если семья получила капитал впервые, но на второго и последующих детей, рождённых или усыновлённых с 2020 года, то сумма составляет 912 162,09 рубля. Если второй ребёнок появился на свет с 2007 по 2019 год, то сумма составит 690 266,95 рубля.
Пособия по беременности и родам
Работающие женщины могут рассчитывать на пособие по беременности и родам. Деньги перечисляют за весь период отпуска, а размер выплаты рассчитывают из средней зарплаты за два года перед началом декрета, но не больше максимальной суммы — 794 355,80 рубля.
Пособия при рождении ребёнка и по уходу за ним
Как только малыш появляется на свет, одному из родителей выплачивают 26 941,71 рубля. Такое пособие положено каждой семье независимо от дохода и трудоустройства. В этом году такую меру поддержки получили 10 990 семей из Челябинской области. Один из родителей может также оформить у работодателя отпуск по уходу за ребёнком. Сделать это можно сразу после окончания декрета. Пособие составит 40% от среднего заработка на предыдущие два года, но не меньше 10 103,83 рубля. Выплата средств продолжится, даже если родитель досрочно выйдет на работу. Неработающие мамы и папы тоже могут получать такое пособие, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, а при усыновлении — до трёх лет.
Единое пособие для беременных женщин и детей до 17 лет
Сейчас единое пособие в Челябинской области получают 3 435 беременных женщин, а также родители 138 760 детей.
— Размер выплаты рассчитывается исходя из прожиточного минимума, который в Челябинской области составляет 15 825 рублей на детей и 17 782 рубля для трудоспособного населения. Величина единого пособия индивидуальна для каждой семьи и может составлять 50%, 70%, и 100% от указанных прожиточных минимумов. Всё зависит от того, для кого оформляется выплата: для детей или беременной женщины, — уточнил Владимир Шаронов.
Социальная поддержка семей военнослужащих
Беременные жёны призывников могут рассчитывать на разовую выплату в размере 42 665 рублей, а при рождении ребёнка супруге военнослужащего назначают пособие — 18 285 рублей, на период, пока муж находится на срочной службе в армии или мобилизации. Его можно получать, пока ребёнку не исполнится три года.
По всем вопросам жители могут обратиться к специалистам отделения СФР по Челябинской области, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).
Сегодня, 8 июля, наша страна празднует очень нежный и тёплый праздник — День семьи, любви и верности. В честь такого события на днях в зале челябинской библиотеки имени Пушкина устроили праздник для молодожёнов и пар, проживших вместе долгую и счастливую семейную жизнь. Также гостям показали выставку свадебных нарядов и аксессуаров из разных эпох. Как прошли торжества, смотрите в фоторепортаже «Пчелы».