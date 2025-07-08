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В Могилеве Лукашенко сказал, что может подарить в ответ за подаренных двух коз

Лукашенко получил в подарок двух коз и сказал, что может подарить овцу.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на племенном заводе по выращиванию коз в Могилевском районе подарили двух коз, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Мы писали, что 8 июля президент проверяет, как в Беларуси выращивают коз под Могилевом. И на заводе белорусский лидер получил подарок для личного подворья — двух племенных козочек. Уточняется, что в подарок Лукашенко получил одну козу породы альпийская, а другую — зааненскую.

— Пополнение в хозяйстве, — подметил телеграм-канал «Пул Первого».

При этом в благодарность за подаренных коз белорусский лидер был готов сделать ответный презент.

— Могу взамен тебе овечку дать! — заметил Александр Лукашенко.

Ранее «Комсомолка» писала о том, какие, вообще, животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы. При этом еще президент рассказывал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле.

Еще глава страны сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».

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