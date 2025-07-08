В Могилеве Лукашенко сказал, что может подарить в ответ за подаренных двух коз

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на племенном заводе по выращиванию коз в Могилевском районе подарили двух коз, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Мы писали, что 8 июля президент проверяет, как в Беларуси выращивают коз под Могилевом. И на заводе белорусский лидер получил подарок для личного подворья — двух племенных козочек. Уточняется, что в подарок Лукашенко получил одну козу породы альпийская, а другую — зааненскую.
— Пополнение в хозяйстве, — подметил телеграм-канал «Пул Первого».
При этом в благодарность за подаренных коз белорусский лидер был готов сделать ответный презент.
— Могу взамен тебе овечку дать! — заметил Александр Лукашенко.
Ранее «Комсомолка» писала о том, какие, вообще, животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы. При этом еще президент рассказывал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле.
Еще глава страны сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги: «Удвоить производство».