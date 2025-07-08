В Могилеве Лукашенко сказал, что может подарить в ответ за подаренных двух коз

Ранее «Комсомолка» писала о том, какие, вообще, животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы. При этом еще президент рассказывал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле.