В Кукуштане начался капитальный ремонт здания стационара

В Пермском муниципальном округе в Кукуштане стартовал капитальный ремонт Пермской районной больницы. Краевое Управление капитального строительства заключило контракт с пермской компанией «Парма».
В двухэтажном здании стационара на Уральской, 18 заменят все внутренние коммуникации и отделку. Подрядчик также наладит систему вентиляции и кондиционирования воздуха, поменяет сантехнику. Будут отремонтированы внутренние лестницы и расширены дверные проемы. Будет проведен ремонт кровли — подрядчик утеплит чердак и обустроит водоотведение.
В Управлении капитального строительства Прикамья добавили, что снаружи здания строители проведут устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод и отремонтируют входные группы. Объект станет комфортным для маломобильных групп населения. Территорию вокруг корпуса стационара благоустроят.
Кроме того, в стационаре полностью обновят мебель — за счет средств краевого бюджета.
В УКСе пояснили, что все работы планируется завершить к концу года.
Больница в Кукуштане оказывает медицинскую помощь ближайшим поселкам и деревням — Байболовка, Курашим, Платошино, Нижний Пальник, Янычи.
Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе планомерно ведется работа по обновлению медицинских учреждений — больниц, поликлиник, стационаров. С 2024 года в 14 учреждениях были завершены масштабные ремонты и еще на 40 объектах сейчас ведутся активные работы. Как отметили в минстрое Прикамья, капитальные ремонты сейчас проводятся в больницах и поликлиниках в Перми, Верещагино, Соликамске, Оханске, Гремячинске, с. Частые и других. Всего до 2027 года в программе запланирован ремонт более ста объектов.
Эти преобразования стали возможными благодаря поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».