В Кукуштане начался капитальный ремонт здания стационара

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе планомерно ведется работа по обновлению медицинских учреждений — больниц, поликлиник, стационаров. С 2024 года в 14 учреждениях были завершены масштабные ремонты и еще на 40 объектах сейчас ведутся активные работы. Как отметили в минстрое Прикамья, капитальные ремонты сейчас проводятся в больницах и поликлиниках в Перми, Верещагино, Соликамске, Оханске, Гремячинске, с. Частые и других. Всего до 2027 года в программе запланирован ремонт более ста объектов.