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Экс-игрок «Крыльев» Антон Зиньковский перешел в «Сочи»

29-летний полузащитник будет играть в следующем сезоне за «барсов» по договору аренды.

29-летний полузащитник будет играть в следующем сезоне за «барсов» по договору аренды.

Прошлый розыгрыш РПЛ Антон Зиньковский провел в «Крыльях». Туда его во время зимней паузы отправил «Спартак». За 11 матчей сделал лишь одну результативную передачу. Плюс «горчичник».

Причем в Москву футболист переезжал как раз из Самары в июле 2022 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро или чуть более 231 млн рублей.

Карьеру продолжит в «Сочи». За южан будет играть в предстоящем сезоне под седьмым номером, уточнили представители «барсов».

Недавно замгендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал, при каких условиях клуб может рассчитывать на дисквалифицированного Владимира Писарского.

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