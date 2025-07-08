Губернатор Вячеслав Федорищев напомнил о главном: семья — это навсегда

Глава региона Вячеслав Федорищев поделился трогательной находкой — уникальной коллекцией фотографий молодожёнов, сделанных на территории Куйбышевской, а затем Самарской области с 1930 по 2025 год.
Эти кадры словно окно в прошлое: невесты в строгих платьях, серьезные женихи, конные упряжки, символы города, улыбки, букеты, свидетельства о браке… И сквозь десятилетия пронеслось одно и то же — любовь.
Мода менялась, времена шли, страны появлялись и исчезали, а семья оставалась главной опорой, тёплым очагом, местом, куда так хочется возвращаться.
«От всего сердца желаю, чтобы ваш семейный очаг всегда согревал теплом, а рядом были близкие, которые делают жизнь по-настоящему счастливой», — добавил губернатор.
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Также вы можете бесплатно скачать картинки и открытки на День любви, семьи и верности, чтобы поздравить своих друзей и близких.
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