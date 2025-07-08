В Красноярском крае работают 19 официальных пляжей

На 8 июля 2025 года в Красноярском крае действуют 19 официальных пляжей. Список опубликовали специалисты регионального МЧС:
— в Шарыповском районе — шесть мест для отдыха возле воды;
— в Красноярске — три;
— в ЗАТО Зеленогорске — три;
— в Минусинском районе — три;
— в ЗАТО Железногорске — два;
— в Емельяновском районе — один;
— в Ермаковском районе — один.
При этом в ведомстве напоминают, что пляж — это не обязательно место, где купаются. Там могут находиться лавочки, лежаки и прочие удобства. На берегу же дежурят медики и спасатели.
Напомним, что 10 июня жителям и гостям краевого центра разрешили плавать в озере «Зеркальное» на острове Татышев. Специалисты регионального Роспотребнадзора выдали водоему положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Жителей региона просят выбирать только разрешенные места для купания.