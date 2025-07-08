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SuperJob: В Самаре зубной техник может зарабатывать до 130 тысяч рублей в месяц

SuperJob изучил рынок труда в областной столице и обнаружил, что в июле самой высокооплачиваемой вакансией стала должность зубного техника.

SuperJob изучил рынок труда в областной столице и обнаружил, что в июле самой высокооплачиваемой вакансией стала должность зубного техника. А именно, работодатели предлагают такому специалисту до 130 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия автомеханика спецтехники. Такому специалисту обещают жалованье до 130 тысяч рублей в месяц, а также готовы предоставить гибкий график. Третье место среди самых высокооплачиваемых вакансий июля заняла должность наладчика с числовым программным управлением. Успешному кандидату готовы платить до 130 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что сервис SuperJob выяснил: большинство работодателей Самары готовы взять на работу выпускников вузов без опыта. В то же время, только 66% компаний согласны принять на работу выпускников колледжей без опыта. Крупные компании, особенно в сферах продаж, финансов и производства, чаще нанимают молодых специалистов с опытом менее одного года.

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