SuperJob: В Самаре зубной техник может зарабатывать до 130 тысяч рублей в месяц

SuperJob изучил рынок труда в областной столице и обнаружил, что в июле самой высокооплачиваемой вакансией стала должность зубного техника. А именно, работодатели предлагают такому специалисту до 130 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия автомеханика спецтехники. Такому специалисту обещают жалованье до 130 тысяч рублей в месяц, а также готовы предоставить гибкий график. Третье место среди самых высокооплачиваемых вакансий июля заняла должность наладчика с числовым программным управлением. Успешному кандидату готовы платить до 130 тысяч рублей в месяц.