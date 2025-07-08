Пример для подражания: супруги в Башкирии прожили вместе 70 лет

Глава семьи Виктор Егорович родился в 1934 году в деревне Казанка в многодетной семье. Окончив всего четыре класса, начал работать в колхозе, а затем и в совхозе.
Мария Николаевна, родилась в той же деревне в 1929 году. Ее детство также пришлось на непростое время, когда каждый житель страны отдавал все силы для Победы. Она работала в колхозе, выполняя самую разную работу, от посева до заготовки дров.
Их судьбоносная встреча произошла в 1954 году. Несмотря на то, что Мария Николаевна была старше Виктора Егоровича на пять лет, они решили быть вместе.
Родители Марии Николаевны поначалу не одобряли этот союз, но чувства молодых людей оказались сильнее предрассудков. После девяти месяцев совместной жизни, во время которой сыграли свадьбу, они официально зарегистрировали свой брак.
Вместе они построили дом, вырастили четверых детей и всю жизнь трудились на ферме, рука об руку преодолевая все трудности. Сегодня их радуют пятеро внуков и семеро правнуков.
«Секрет их долгого и счастливого брака прост: любовь, уважение и поддержка друг друга. Они отзываются друг о друге с теплотой и нежностью, являясь настоящим примером для подражания», — отметил глава администрации района Айрат Саитгалин.
Напомним, в Башкирии День семьи, любви и верности масштабно отметят в Бирске 11 июля. В этот день на Октябрьской площади города пройдет ежегодный республиканский фестиваль, посвящённый семейному празднику.