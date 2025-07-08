Чем опасны пылевые клещи, где они обитают и как с ними бороться

Пылевые клещи обитают практически в каждой квартире. Разглядеть их невооруженным глазом невозможно, настолько они малы, однако людям эти микроскопические паразиты доставляют огромные проблемы. Пылевые клещи становятся причиной аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы. Как предупредить их появление в доме, чем опасны пылевые клещи и как от них избавиться — в материале «Газеты.Ru».
Пылевые клещи: где они обитают и как выглядят.
Обычная домашняя пыль далеко не так безобидна, как кажется. Это благоприятная среда для размножения мельчайших существ — пылевых клещей. Идеальные для них условия обитания — температура 18−25 °C, повышенная влажность — от 55%. В квартирах и домах они чувствуют себя вольготно. Предпочитают селиться в мягкой мебели, матрасах и подушках, книгах, коврах, покрывалах, шторах, мягких игрушках.
Пылевые клещи распространены по всему земному шару. Их можно встретить в странах с суровым или умеренным климатом, в тропиках. Рассмотреть их можно только под микроскопом. Размер этих мельчайших паукообразных варьируется от 0,1 до 0,5 мм.
Форма тела пылевого клеща овальная, цвет — светло-бежевый или полупрозрачный, иногда с желтоватым оттенком. Поверхность тела покрыта мелкими волосками и бугорками, помогающими цепляться за волокна тканей.
Пылевой клещ — любимая модель макрофотографов. При макросъемке с высокой детализацией эти создания выглядят футуристично: огромные, с мясистым телом и устрашающей мордой.
В общей сложности насчитывается 150 видов пылевых клещей. В жилых помещениях распространены 13 видов, среди которых, в свою очередь, доминируют клещи-дерматофаги. Научное название — дерматофагоидисы.
Цикл жизни пылевого клеща составляет около 65−80 дней. За этот короткий период самка клеща откладывает около 60 яиц.
Чем опасны пылевые клещи.
Несмотря на свой устрашающий вид, пылевой клещ не кусается и не присасывается к человеку. Как пояснила «Газете.Ru» врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова, пылевой клещ опасен продуктами своей жизнедеятельности.
Пылевые клещи питаются отмершими чешуйками эпидермиса. По данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, в норме за год у человека образуется до 400 граммов чешуек верхнего слоя кожи.
Пылевые клещи постоянно едят и активно испражняются — до 20 раз за сутки. Именно их фекальные выделения представляют главную опасность для человека.
Экскременты пылевых клещей накапливаются в домашней пыли. Затем в процессе уборки они поднимаются вместе с ней в воздух. Из-за своего мельчайшего размера они рассеиваются в воздухе, не оседая на пол до 20 минут. Все это время люди вдыхают выделения клещей. Если у человека есть предрасположенность к аллергии, реакция не заставит себя ждать.
При контакте с выделениями пылевых клещей возможно развитие аллергических реакций по типу:
* аллергического ринита — проявляется насморком, заложенностью носа, чиханием;
Постоянные симптомы аллергии снижают качество жизни, вызывают усталость, нарушение сна и концентрации.
Как определить, что в квартире есть пылевые клещи.
На то, что в квартире есть пылевые клещи, по словам врача-гастроэнтеролога, будут указывать:
* хронический насморк,
«Клещи живут колониями и, как правило, скрываются в матрасах, подушках, постельном белье, мягкой мебели и одежде. Их привычные места обитания — там, где скапливается пыль: шкафы, в том числе книжные, кладовки. Шерсть домашних животных также является пищей для клещей, так что кошки и собаки будут способствовать распространению паразитов», — пояснила Елена Павлова.
Помимо жилых помещений, клещи обитают в прачечных, химчистках, на мягких сиденьях в театрах, автобусах и самолетах, в матрасах поездов дальнего следования, а также в пылесборниках пылесосов.
Как избавиться от пылевых клещей.
Полностью уничтожить пылевых клещей в доме практически невозможно, но контролировать их численность, не допуская опасного уровня, вполне реально, отметила Елена Павлова.
~Основные меры по борьбе с пылевыми клещами в квартире~:
* Меняйте постельное белье не реже одного раза в неделю.
От пылевых клещей нужно особенно беречь детей, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-аллерголог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.
Врач-аллерголог рекомендует:
* Еженедельно мыть детские игрушки горячей водой и хранить их в закрытых шкафчиках или контейнерах, предотвращая накопление пыли.
В свою очередь Елена Павлова рекомендует отказаться от сбора библиотеки дома: это слишком благоприятная среда для жизни и размножения пылевых клещей.
«К сожалению, от домашних животных тоже придется отказаться, если есть выраженные проблемы с аллергией на пылевого клеща: питомцы могут быть переносчиками аллергенов», — добавила она.
Химические средства борьбы с пылевыми клещами.
На рынке представлены эффективные химические препараты для противоклещевой обработки помещений, мебели и белья. Однако они требуют строгого соблюдения мер безопасности, иначе велик риск токсического воздействия на человека.
Несмотря на то, что химические препараты эффективны, их действие временно. Так что без стандартной влажной уборки и других подобных мер не обойтись.
Врачи напоминают: только регулярное проведение профилактических мероприятий позволит контролировать численность пылевых клещей и снизить риск аллергии. Если вы все-таки хотите бороться с микрозахватчиками химическими средствами, обязательно проконсультируйтесь с профессиональными дезинсекторами.