Чем опасны пылевые клещи, где они обитают и как с ними бороться

Экскременты пылевых клещей накапливаются в домашней пыли. Затем в процессе уборки они поднимаются вместе с ней в воздух. Из-за своего мельчайшего размера они рассеиваются в воздухе, не оседая на пол до 20 минут. Все это время люди вдыхают выделения клещей. Если у человека есть предрасположенность к аллергии, реакция не заставит себя ждать.