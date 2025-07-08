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Форвард Владимир Барабанов перешел из ХК «СКА-Нева» в самарский ЦСК ВВС

28-летний нападающий начал карьеру в родном Санкт-Петербурге. Есть опыт игры в КХЛ. В предстоящем сезоне будет выступать за «летчиков».

28-летний нападающий начал карьеру в родном Санкт-Петербурге. Есть опыт игры в КХЛ. В предстоящем сезоне будет выступать за «летчиков».

Владимир Барабанов дебютировал в ВХЛ за петербургское «Динамо» в розыгрыше 2017−2018 года. Летом 2021-го перебрался в ХК «СКА-Нева». Также был в клубе «Рязань-ВДВ».

Всего в «вышке» поучаствовал в 360 встречах и заработал 110 очков (59 шайб и 51 ассист). В сезонах 2021−2022 и 2022−2023 успел поиграть в КХЛ за подмосковный «Витязь». Результативными действиями не отметился.

Ранее 22-летний нападающий Матвей Насыров перешел из самарского ЦСК ВВС в «Челны».

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